Misterbianco, anomalo e violento scontro tra due auto nel parcheggio del Centro Sicilia: feriti

Misterbianco, 29 agosto 2025 – Un incidente tanto insolito quanto violento si è verificato nel pomeriggio di oggi all’interno del parcheggio del centro commerciale Centro Sicilia, in territorio di Mis...

Misterbianco, 29 agosto 2025 – Un incidente tanto insolito quanto violento si è verificato nel pomeriggio di oggi all’interno del parcheggio del centro commerciale Centro Sicilia, in territorio di Misterbianco.

La dinamica non è ancora chiara, ma dalle immagini inviate da un nostro lettore si nota come l’impatto tra due autovetture sia stato particolarmente forte, nonostante il luogo non sia un’arteria ad alta velocità.

Uno dei veicoli ha colpito con violenza lo sportello anteriore lato passeggero dell’altro mezzo, tanto da provocare l’esplosione degli airbag in entrambe le auto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte. Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate, ma la scena ha creato non poca apprensione tra i presenti.

La Polizia Municipale, intanto, ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Un episodio anomalo che ha destato curiosità e preoccupazione, vista l’intensità dell’impatto in un’area dove, di norma, le auto procedono a velocità ridotta.