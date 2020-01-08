MISTERBIANCO, ARMI E DROGA IN UN TOMBINO DELLA RETE FOGNARIA

Nella serata del decorso 4 gennaio 2020, nel corso di un mirato servizio di polizia giudiziaria in località Misterbianco (CT) in una campagna vicino ad un grosso centro commerciale, personale della Sq...

Nella serata del decorso 4 gennaio 2020, nel corso di un mirato servizio di polizia giudiziaria in località Misterbianco (CT) in una campagna vicino ad un grosso centro commerciale, personale della Squadra Mobile ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una pistola cal. 7,65, marca Pietro Beretta Gardone, con matricola abrasa e n. 334 munizioni di vario calibro.

Sono stati, altresì, rinvenuti e sequestrati n. 4 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg. 2 circa e un involucro contenete sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 122 circa.

L’arma, le munizioni e le sostanze stupefacenti sono state rinvenute all’interno di un’unica busta in plastica occultata all’interno di un tombino della rete fognaria, probabilmente in attesa di essere prelevate.