MISTERBIANCO, ARMI E DROGA IN UN TOMBINO DELLA RETE FOGNARIA

08 gennaio 2020 14:23
Nella serata del decorso 4 gennaio 2020, nel corso di un mirato servizio di polizia giudiziaria in località Misterbianco (CT) in una campagna vicino ad un grosso centro commerciale, personale della Squadra Mobile ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una pistola cal. 7,65, marca Pietro Beretta Gardone, con matricola abrasa e n. 334 munizioni di vario calibro.

Sono stati, altresì, rinvenuti e sequestrati n. 4 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg. 2 circa e un involucro contenete sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 122 circa.

L’arma, le munizioni e le sostanze stupefacenti sono state rinvenute all’interno di un’unica busta in plastica occultata all’interno di un tombino della rete fognaria, probabilmente in attesa di essere prelevate.

