I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato TRECCARICHI Giovanni, 53enne del luogo, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

MISTERBIANCO: ARRESTATO 53ENNE PER DROGA

L’uomo dovrà espiare la pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione e pagare una multa di 11.500 euro poiché riconosciuto colpevole di detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti, reato commesso a San Gregorio di Catania nel 2015.L’arrestato espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.