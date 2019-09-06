MISTERBIANCO: ARRESTATO MENTRE RAZZIA UNA STRUTTURA DELL’A.S.P.
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nella flagranza del reato di furto, hanno arrestato il 31 enne pregiudicato misterbianchese Roberto TRUGLIO.
L’uomo infatti, che si trovava all’interno di un immobile in disuso di proprietà dell’Azienda Sanitaria Provinciale, era stato notato dai Carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato ed ammanettato mentre smantellava l’immobile impadronendosi di residui ferrosi.
La refurtiva di circa 200 kg. è stata quindi restituita all’avente diritto, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.