MISTERBIANCO: Arrestato un 24enne che deteneva cocaina a casa

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno arrestato nella flagranza CURIA Ivan, 24enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari da tempo avevano notato uno strano movimento di persone nell’abitazione del giovane negli orari più inconsueti della giornata.

La scorsa notte i dubbi sono divenuti certezza quanto i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’appartamento del 24enne rinvenendo, abilmente occultati nel doppiofondo di un armadio, 100 grammi di cocaina, suddivisa in quattro blocchi, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utilizzato per confezionare, che sono stati sequestrati.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.