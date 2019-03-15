MISTERBIANCO: Assalto ad un paninaro, rapinatore riconosciuto dai tatuaggi

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno arrestato Giovanni SANTORO cl.77 e Vincenzo SOLIMENE cl.97, entrambi del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere e...

A cura di Redazione 15 marzo 2019 10:45

