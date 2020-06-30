MISTERBIANCO: AUTO IN FIAMME IN VIA BARONE, FORSE DOLO

Una Toyota yaris, è stata distrutta da un incendio oggi, intorno alle 13,30 in via Giuseppe Barone a Misterbianco. La vettura era in sosta nella strada e non si hanno notizie del proprietario. Sul pos...

Una Toyota yaris, è stata distrutta da un incendio oggi, intorno alle 13,30 in via Giuseppe Barone a Misterbianco. La vettura era in sosta nella strada e non si hanno notizie del proprietario. Sul posto, per spegnere l'incendio, dopo le numerose chiamate al 112, è stata inviata la squadra in servizio al distaccamento Catania Nord di San Giovanni Galermo. La vettura è comunque andata distrutta e probabilmente la causa dell'incendio è stata dolosa. Saranno i carabinieri di Misterbianco, intervenuti sul posto, ad effettuare le indagini sia per scoprire la causa dell'incendio, sia per risalire al proprietario della vettura.