MISTERBIANCO: AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE, L’INCENDIO ESTESO ANCHE ALL’AUTO VICINA

Incendio auto questa notte a Misterbianco.A prendere fuoco una Lancia Y che era parcheggiata nella centralissima via A.Gramsci.L’allarme è scattato nella notte, sul posto si sono recati immediatamente...

21 dicembre 2021 22:43
Incendio auto questa notte a Misterbianco.

A prendere fuoco una Lancia Y che era parcheggiata nella centralissima via A.Gramsci.

L’allarme è scattato nella notte, sul posto si sono recati immediatamente, i vigili del fuoco allertati da alcuni residenti.

Le fiamme, nel giro di pochi minuti, hanno avvolto tutta l’automobile bruciandola completamente ed hanno raggiunto anche una Peugeot 106 parcheggiata nelle vicinanze.

La Lancia è andata completamente distrutta

Non si conoscono le cause dell’incendio, sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.

 

 

 

 

