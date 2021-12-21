MISTERBIANCO: AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE, L’INCENDIO ESTESO ANCHE ALL’AUTO VICINA

Incendio auto questa notte a Misterbianco.A prendere fuoco una Lancia Y che era parcheggiata nella centralissima via A.Gramsci.L’allarme è scattato nella notte, sul posto si sono recati immediatamente...

A cura di Redazione 21 dicembre 2021 22:43

