MISTERBIANCO: AUTO SI RIBALTA NELLA NOTTE

Incidente stradale questa notte a Misterbianco, sulla strada provinciale 54, nei pressi del centro commerciale dove una Fiat Punto si è ribaltata.

L'incidente, si è verificato intorno alle 1 della notte, pochi i dettagli ed avrebbe coinvolto, solo la vettura che alla fine si è ribaltata.

Non sono ancora chiare le cause del sinistro, sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori dei vigili del fuoco del Comando di Catania, per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area.

Sul posto pure un ambulanza del 118 per prestare i soccorsi.

IN AGGIORNAMENTO