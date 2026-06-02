Misterbianco, blitz dei Carabinieri: in casa cocaina, crack e marijuana, arrestato 34enne

I Carabinieri hanno sequestrato 73 grammi di cocaina, 44 grammi di crack, 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 2.930 euro in contanti. Per il 34enne sono scattati gli arresti domiciliari.

L’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri etnea nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti, fenomeno che alimenta circuiti criminali e rappresenta una concreta minaccia per la sicurezza e la salute pubblica, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, ha portato all’arresto di un 34enne catanese, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a sentenza definitiva di condanna.

L’operazione è il risultato di una mirata attività info-investigativa sviluppata dai militari della Seconda Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, che da tempo monitoravano i movimenti dell’uomo attraverso discreti servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati a distanza.

In particolare, gli investigatori avevano acquisito elementi informativi che lasciavano ritenere come il 34enne detenesse presso la propria abitazione gli stupefacenti destinati all’attività di spaccio. Per tale motivo, nel pomeriggio, i militari hanno predisposto un servizio mirato nei pressi dell’abitazione dell’indagato, a Misterbianco.

Gli operanti hanno individuato l’uomo davanti all’ingresso della propria abitazione mentre teneva tra le mani un sacchetto di carta. Il comportamento particolarmente nervoso e agitato manifestato dal soggetto ha ulteriormente rafforzato i sospetti investigativi, inducendo i Carabinieri ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare.

L’intuizione investigativa si è rivelata fondata. Nel corso delle operazioni, infatti, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 73 grammi di cocaina, 44 grammi di cocaina crack, già suddivisa in più dosi, e 250 grammi di marijuana confezionata in diversi involucri. Parte della droga è stata recuperata all’interno dell’abitazione, dove erano stati predisposti specifici nascondigli, mentre ulteriori quantitativi sono stati consegnati dallo stesso indagato nel corso delle operazioni di perquisizione.

Nel medesimo contesto i Carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione, intriso di residui di sostanza stupefacente, nonché la somma contante di 2.930 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, sottoposto agli arresti domiciliari.