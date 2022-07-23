MISTERBIANCO. Botte perché lei va in palestra: arrestato un 57enne per maltrattamenti

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne del posto in quanto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.Nel primo pomerig...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne del posto in quanto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nel primo pomeriggio i militari sono intervenuti nel quartiere Montepalma a seguito di una richiesta di aiuto, pervenuta per il tramite del 112 Numero Unico di Emergenza, da parte di una donna che riferiva di un’aggressione fisica ad opera del compagno.

Sopraggiunti tempestivamente presso l’abitazione indicata i carabinieri hanno trovato la richiedente, una 38enne catanese ancora in strada con il volto gonfio, insanguinato ed una ferita al naso.

La donna ha raccontato ai militari che a seguito di una violenta lite avvenuta poco prima con il compagno 57enne, questi, nonostante la presenza del figlio minore, l’avrebbe prima schiaffeggiata e poi le avrebbe lanciato contro il telefono cellulare colpendola al naso.

Ai militari la malcapitata ha raccontato che non era la prima volta che subiva le reazioni violente e gli abusi del compagno anche per futili motivi, cui seguivano regolarmente aggressioni fisiche: nello specifico, quella mattina avevano avuto una discussione perché l’uomo si lamentava del fatto che lei frequentasse una palestra.

Per le lesioni riportate la donna ha necessitato di cure mediche e, trasportata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per “frattura delle ossa proprie del naso lato destro minimamente scomposta”.

Il 57enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto dai carabinieri agli arresti domiciliari presso un’altra abitazione ove tutt’ora permane all’esito dell’udienza di convalida.