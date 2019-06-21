95047

MISTERBIANCO: CAMION IN AVARIA: TRAFFICO TEMPORANEAMENTE BLOCCATO SULLA SUPERSTRADA

MISTERBIANCO: CAMION IN AVARIA: TRAFFICO TEMPORANEAMENTE BLOCCATO SULLA SUPERSTRADA

21 giugno 2019 17:45
News
Traffico congestionato con lunghissime file sulla ss121 precisamente in Viale del Commercio nei pressi dello svincolo tangenziale/circonvallazione di Catania.

Un mezzo pesante è rimasto bloccato in avaria.

Al momento sono segnalate code per circa 2 km.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile.

