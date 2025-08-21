Misterbianco, camion perde una ruota sulla superstrada 121: code verso Catania

MISTERBIANCO – Pomeriggio movimentato quella di oggi, 21 agosto, lungo la superstrada nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, in direzione Catania.Un camion adibito al trasporto di materiale fe...

MISTERBIANCO – Pomeriggio movimentato quella di oggi, 21 agosto, lungo la superstrada nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, in direzione Catania.

Un camion adibito al trasporto di materiale ferroso, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso una ruota mentre era in marcia. Il mezzo, carico di rottami metallici, si è fermato sulla corsia di destra.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico.

L’incidente non ha fortunatamente causato feriti, ma sta determinando code e rallentamenti lungo l’arteria stradale, in particolare per gli automobilisti diretti verso Catania.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore, una volta ultimate le operazioni di rimozione e messa in sicurezza della carreggiata.