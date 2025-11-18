Misterbianco, Carabinieri sventano spaccata in un’area di servizio: banda in fuga nella notte

La capillare presenza sul territorio e la tempestiva risposta operativa dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno permesso di sventare un furto con scasso negli uffici di un impianto di dist...

La capillare presenza sul territorio e la tempestiva risposta operativa dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno permesso di sventare un furto con scasso negli uffici di un impianto di distribuzione carburanti lungo la S.S. 417.

Erano circa le 4 del mattino quando la pattuglia, impegnata in un servizio di perlustrazione notturna, ha ricevuto dalla centrale operativa la segnalazione di un furto in corso, messo in atto con il metodo della spaccata. I militari si sono immediatamente portati sul posto, sorprendendo i malviventi che, alla vista dell’auto di servizio, sono saliti a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta e si sono dati alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità, che i Carabinieri hanno però dovuto interrompere per evitare una collisione con un veicolo in transito, consentendo così ai fuggitivi di far perdere le proprie tracce.

I primi accertamenti condotti sulla scena dell’assalto — fallito proprio grazie all’arrivo inaspettato della pattuglia — sono stati supportati dall’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’area di servizio. Dai filmati è emerso che quattro persone hanno preso parte al colpo: dopo aver sfondato le inferriate di protezione degli uffici amministrativi, hanno tentato di sradicare la cassaforte dal muro.

Sono in corso le indagini della Tenenza di Misterbianco per risalire all’identità dei responsabili.