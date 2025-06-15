Misterbianco, chiusi due chioschi abusivi: sequestrate attrezzature e merce

La Polizia Locale di Misterbianco, guidata dal Comandante Saverio Virgilio coadiuvato dalla Vice Comandante Santina Caffo, con il supporto dei militari della locale Tenenza Carabinieri, nei giorni sco...

La Polizia Locale di Misterbianco, guidata dal Comandante Saverio Virgilio coadiuvato dalla Vice Comandante Santina Caffo, con il supporto dei militari della locale Tenenza Carabinieri, nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli volti al contrasto dell’abusivismo commerciale e al rispetto ambientale. Nel corso delle ispezioni sono stati chiusi due Chioschi-bibite, siti uno nel centro e uno nelle frazioni di Misterbianco.

Al controllo congiunto, i due titolari di chiosco-bibite esercenti l’attività di vendita su area pubblica di alimenti e bevande sono risultati sprovvisti della prescritta autorizzazione e concessione comunale di suolo pubblico pertanto sono stati sanzionati per violazione dalla L. R. 18/1995 e s.m., art. 2 e 20, che prevede una sanzione edittale che va da un minimo di €. 154,00 ad un massimo di €. 1.549,00.

Tale violazione prevede inoltre la sanzione accessoria del sequestro della merce e delle attrezzature finalizzato alla confisca, pertanto i due chiosco-bibite con le suddette merci e attrezzature sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed è stato disposto l’affidamento in custodia agli interessati per essere custoditi nei modi di legge.

Sono stati apposti i sigilli alla struttura.

Uno dei due titolari, inoltre, esercitava l’attività di vendita senza regolare autorizzazione agli scarichi pertanto è stato sanzionato ai sensi dell’art.133, comma 2, del D.Lgs 152/2006, che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di € 6.000,00 ad un massimo di € 60.000,00, che sarà irrogata e quantificata dalla città Metropolitana di Catania.

Nel corso dei controlli congiunti è stato effettuato anche controllo ispettivo in un esercizio primario di negozio di gioco ippico e sportivo risultato assistito da licenza del Questore ai sensi dell’art. 110 co. 6 TULPS, tabella dei giochi proibiti vidimata, informazioni sui rischi di dipendenza del gioco con vincite in denaro.

I controlli congiunti continueranno anche nei prossimi giorni.