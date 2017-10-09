MISTERBIANCO: CICCIO GRAZIANI VISITA IL CAMPO DI CALCIO VALENTINO MAZZOLA NEL RICORDO DEL GRANDE CAMPIONE

Ciccio Graziani, campione del mondo del 1982 ed attaccante del Torino ha ieri calpestato il campo in erba del Valentino Mazzola per una semplice cerimonia e l'inaugurazione, sulla parete degli spoglia...

Ciccio Graziani, campione del mondo del 1982 ed attaccante del Torino ha ieri calpestato il campo in erba del Valentino Mazzola per una semplice cerimonia e l'inaugurazione, sulla parete degli spogliatoi, di una foto che ricorda il grande Mazzola, capitano del grande Torino con cui vinse cinque scudetti e della nazionale Italiana.

A riceverlo il sindaco Di Guardo, il vice Carmelo Santapaola ed il consigliere Federico Lupo delegato per lo sport.

Francesco Graziani con alcuni dirigenti dell'associazione “Memoria storica Granata” a visitato la struttura e scoperto, assieme al sindaco Di guardo, nell'androne degli spogliatoi una gigantografia di Valentino Mazzola a cui il campo di calcio è dedicato.

A fare da cornice alla visita molti appassionati di calcio e soprattutto i tifosi del Torino che ricordavano le gesta dei due campioni granata.