MISTERBIANCO: Condannato 44enne per traffico di droga
A cura di Redazione
27 febbraio 2018 13:47
Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 44enne Santo NICOTRA del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.
L’uomo è stato condannato dai giudici per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato commesso a Misterbianco nel 2005, per il quale gli è stata comminata una pena equivalente ad anni 3 e mesi 4 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.