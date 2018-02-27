95047

MISTERBIANCO: Condannato 44enne per traffico di droga

MISTERBIANCO: Condannato 44enne

27 febbraio 2018
Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 44enne Santo NICOTRA del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.

L’uomo è stato condannato dai giudici per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato commesso a Misterbianco nel 2005, per il quale gli è stata comminata una pena equivalente ad anni 3 e mesi 4 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.

