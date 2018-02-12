95047

MISTERBIANCO: Condannato per droga e violazione della sorveglianza speciale

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 38enne Santo Salvatore MARCHESE del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte di Appello di...

A cura di Redazione Redazione
12 febbraio 2018 13:14
MISTERBIANCO: Condannato per droga e violazione della sorveglianza speciale -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 38enne Santo Salvatore MARCHESE del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva

MISTERBIANCO: Condannato per droga e violazione della sorveglianza speciale
MISTERBIANCO: Condannato per droga e violazione della sorveglianza speciale
emesso dalla Corte di Appello di Catania.

L’uomo, condannato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e violazione dei doveri inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, reati commessi a Misterbianco il 29 ottobre del 2009, dovrà scontare ai domiciliari la pena comminatagli equivalente a mesi 10 di reclusione.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047