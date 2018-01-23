MISTERBIANCO: Condannato rapinatore seriale

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 24enne Giuseppe LITRICO del posto, in esecuzione di un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.

MISTERBIANCO: Condannato rapinatore seriale. Prediligeva i rifornimenti di carburante.

Grazie alle indagini dei militari dell’Arma i giudici lo hanno potuto condannare perché considerato uno degli autori delle rapine perpetrate il 9 luglio e il 3 agosto del 2014 ad Acicastello e Misterbianco, in danno di due rifornimenti di carburante.

Il reo dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare la pena comminatagli equivalente ad anni 3, mesi 9 e giorni 5 di reclusione.