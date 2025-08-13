Misterbianco, controlli in un terreno: due denunce per maltrattamento di animali e reati ambientali

La Polizia di Stato, la Polizia Locale di Misterbianco e il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria-Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania hanno proceduto al controllo di un sito...

La Polizia Locale, acquisita la notizia, l’ha condivisa con la Squadra a Cavallo della Questura di Catania e con i medici veterinari dell’Asp al fine di procedere, in piena sinergia, al controllo, che è stato effettuato nella mattinata di mercoledì scorso.

Una volta all’interno del terreno segnalato, ubicato nei pressi di Via Lenin a Misterbianco, i poliziotti della Squadra a Cavallo e il veterinario dell’Asp si sono dedicati alla verifica delle condizioni di salute dell’equide presente. Dal controllo è emerso che l’animale fosse censito in banca dati in quanto gli era stato applicato il microchip, ma le condizioni del box non erano idonee per il suo allevamento. Infatti, essendo costruito in lamiera, al suo interno la temperatura era molto elevata.

Il cavallo è stato, quindi, sottoposto a vincolo sanitario e, per ordine dell’Autorità, trasferito dal proprietario presso un’azienda autorizzata fuori provincia. I medici del Servizio Veterinari dell’ASP hanno comminato al proprietario del territorio sanzioni per oltre 3500 euro in quanto in quel luogo non poteva essere esercitata l’attività di allevamento e perché comunque non erano stati effettuati i test per l’anemia infettiva. Altresì, l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Contestualmente, la Polizia Locale ha curato i diversi aspetti del controllo inerente alla presenza di una discarica abusiva e di un’autofficina non autorizzata. E’ stato accertato che una parte del terreno era stata affittata ad un uomo che aveva allestito un’officina totalmente abusiva. Per questa ragione l’uomo è stato sanzionato per oltre 5.000 euro e l’intera area è stata sottoposta a sequestro, ai fini della confisca, così come l’attrezzatura utilizzata per riparare i veicoli.

L’altra parte del terreno era stata affittata ad un altro soggetto che aveva realizzato una vera e propria discarica a cielo aperto, in violazione del codice dell’ambiente e che, per tale ragione, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

La pericolosità dei reati previsti dal codice dell’ambiente è tale da creare un particolar allarme per la salute del pianeta e dei cittadini. Nel terreno è stato sequestrato di tutto, anche elettrodomestici, che contengono materiale altamente inquinante e nocivo per l’ambiente.

Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro e sarà onere dell’indagato bonificarla a tutela dell’ambiente.

La piena sinergia tra le Istituzioni prosegue in favore dei cittadini, grazie anche alle loro tempestive segnalazioni.