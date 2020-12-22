MISTERBIANCO. ARRESTATO MACELLAIO CHE ARROTONDAVA GLI INCASSI CON LA COCAINA.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania il 27enne catanese Marco SCIUTO. Il ragazzo, che dov...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania il 27enne catanese Marco SCIUTO. Il ragazzo, che dovrà espiare la pena residua di 4 anni, era stato arrestato nell’agosto del 2019, poiché i “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, a seguito di un’accurata perquisizione all’interno della macelleria dove lavorava, avevano rinvenuto una “pietra” di cocaina di circa 52,00 grammi.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.