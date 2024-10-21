MISTERBIANCO: DIGITAL ONE APRE ALLA PREVENZIONE DEI TUMORI PER I DIPENDENTI

Digital One, azienda con diverse sedi in Sicilia, tra cui Misterbianco e Bronte lancia un messaggio importante insieme all’Associazione “Il Filo della Vita” e l’Humanitas di Catania, per la prevenzion...

Digital One, azienda con diverse sedi in Sicilia, tra cui Misterbianco e Bronte lancia un messaggio importante insieme all’Associazione “Il Filo della Vita” e l’Humanitas di Catania, per la prevenzione dei tumori, proprio nel mese dedicato a questo importante tema.

Con un protocollo d’intesa firmato tra le due parti, gli oltre 200 dipendenti di cui il 95% donne, saranno sottoposte ad uno screening per prevenire il tumore al seno.

A presentare l’iniziativa il rappresentante legale della Digital One, Eleonora Saccullo, il General Manager, Giuseppe Nicolosi, Enza Marchica presidente Il Filo della Vita, la dottoressa Elena Petrolito e la dottoressa Deborah Fichera dell’Humanitas insieme all’ingegnere Antonino La Rocca Direttore divisione Academy della Digital One.

A moderare l’incontro, Ruggero Sardo. “Un passo importante per la nostra azienda, che oltre ad eccellere nell’innovazione diventa precursore anche nella prevenzione.

Infatti siamo i primi a proporre un protocollo del genere e con questa iniziativa fa capire quanto tiene al benessere dei propri dipendenti – dichiara il General Manager – Giuseppe Nicolosi – iniziamo uno screening che man mano li vedrà tutti coinvolti”. “Il Filo della Vita” si occupa di prevenzione dei tumori, e col nostro lavoro riusciamo a portare gli screening nelle donne al di sotto dei 49 anni – dichiara Enza Marchica presidente del Filo della Vita- età in cui l’asp chiama per un primo screening, purtroppo, negli ultimi anni, queste patologie hanno colpito sotto questa età, ma con la prevenzione e le cure nel 98% dei casi abbiamo esito positivo, siamo grati alla Digital One e ai loro Manager per l’iniziativa unica in Sicilia”.