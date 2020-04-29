MISTERBIANCO: DUE PERSONE DECEDUTE NELLE ULTIME 24 ORE, I CASI POSITIVISTI SALGONO A 18

Bilancio pensatissimo a Misterbianco nelle ultime 24 ore.Come comunicato dalla Commissione Straordinaria attualmente insidiata, nelle ultime 24 ore si registrano due persone decedute.Ad oggi i soggett...

Bilancio pensatissimo a Misterbianco nelle ultime 24 ore.

Come comunicato dalla Commissione Straordinaria attualmente insidiata, nelle ultime 24 ore si registrano due persone decedute.

Ad oggi i soggetti positivi al tampone, sono 18, di cui n.5 ospedalizzati e n.13 a domicilio (delle persone a domicilio, n. 6 sono state dichiarate guarite, mentre delle persone ricoverate in ospedale n.2 sono decedute).

I soggetti, attualmente non positivi, in atto in isolamento domiciliare non scaduto sono n.3.

La conferma arriva dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP – Direzione U.O.C. Epidemiologia di Catania.

