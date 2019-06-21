MISTERBIANCO: ESCE DI STRADA E IL GUARD RAIL SI INFILA NELL’ABITACOLO, ELISOCCORSO SUL POSTO

FLASHGravissimo incidente in via Erba Bianche Ficarelli, la strada che costeggia la ss121 in territorio di Misterbianco.Per cause in via d'accertamento, una Smart ha perso il controllo dell'auto andan...

FLASH

Gravissimo incidente in via Erba Bianche Ficarelli, la strada che costeggia la ss121 in territorio di Misterbianco.

Per cause in via d'accertamento, una Smart ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro il guard rail: la lamiera si è infilata nell'abitacolo, devastandolo.

Viste le gravità del ferito è intervenuto l'elisoccorso, che è atterrato nella vicina campagna e trasportato il conducente al Canizzaro di Catania.

Ha riportato varie ferite, non dovrebbe essere secondo le primissime informazioni in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti il 118, una squadra dei vigili del fuoco di Catania, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Misterbianco e la ditta Sos Strade di Vittorio Grimaldi per la pulizia del manto stradale.