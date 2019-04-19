MISTERBIANCO: ESTORCEVA DENARO PER CONTO DEI SANTAPAOLA-ERCOLANO, ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 37enne Carmelo ARDIZZONE del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.
Nel novembre del 2016 i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania eseguirono, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’Ardizzone più altri due correi.
I tre erano accusati, insieme ad un altro indagato, arrestato in flagranza di reato dopo aver incassato il pizzo, di estorsione aggravata e continuata in concorso, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan Santapaola-Ercolano.
Vittima dell'estorsione il titolare di una azienda di autotrasporti di Belpasso, costretto a consegnare alla famiglia mafiosa sin dal 2012 la somma di 1.000 euro ogni quadrimestre.
Per tale reato i giudici d’appello lo hanno condannato ad una pena equivalente ad anni 3 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.