MISTERBIANCO, EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO

I Carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 59enne Mariano Incarbone, del posto, ritenuto responsabile di evasione.

I militari, impegnati nel controllo del territorio, hanno riconosciuto e bloccato l’uomo mentre a piedi percorreva una via del centro cittadino, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.