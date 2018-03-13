I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 22enne Angelo SAPIENTE del posto, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione. Già ai domiciliari per reati legati...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 22enne Angelo SAPIENTE del posto, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.

MISTERBIANCO: Evade dai domiciliari, arrestato 22enne

Già ai domiciliari per reati legati alle sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio è stato sorpreso in Via Marchese a Misterbianco in palese violazione della misura restrittiva a cui era sottoposto.L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.