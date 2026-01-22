Misterbianco . Evade dai domiciliari per pulire una barca davanti casa: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato per “evasione” un 60enne, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione presso il proprio domicilio, sulla base degli indizi raccolt...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato per “evasione” un 60enne, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione presso il proprio domicilio, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale.

L’arresto è scaturito nell’ambito di un’attività di controllo svolta dai militari dell’Arma dislocati sull’intero della Provincia Etnea, secondo le direttive del Comando Provinciale di Catania, volta a monitorare l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Tali servizi, articolati in interventi ordinari e operazioni straordinarie condotte con cadenza regolare o in risposta a elementi specifici, sono mirati a verificare la presenza presso il domicilio dei destinatari di misure restrittive.

Durante uno di uno di questi interventi, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo e, non appena arrivati, lo hanno visto fuori casa precisamente su una barca in disuso collocata sulla pubblica via.

Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha riferito ai militari dell’Arma che era salito sulla predetta barca per effettuare delle pulizie.

Alla luce dei riscontri acquisiti, l’allontanamento è stato ritenuto ingiustificato, determinando l’arresto del 60enne all’Autorità Giudiziaria di Catania che convalidato l’arresto disponendo il ripristino della misura violata, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.