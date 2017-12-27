MISTERBIANCO: Evade più volte dai domiciliari, arrestato

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 20enne William Barbera del posto, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Catania.Sottoposto alla misura de...

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 20enne William Barbera del posto, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Catania.

Sottoposto alla misura detentiva alternativa degli arresti domiciliari, ne ha più volte violato gli obblighi così come accertato e comunicato all’A.G. dai militari di Misterbianco.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.