Misterbianco, fuochi d’artificio venduti senza licenza: scatta la denuncia

La Polizia di Stato ha denunciato uomo, di origini cinesi, per aver messo in vendita artifizi pirotecnici senza autorizzazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento dei poliziotti del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania si inserisce tra le costanti azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della vendita illecita di fuochi d’artificio senza licenza.

L’azione di controllo dei poliziotti ha interessato in questo caso un negozio gestito dal cittadino cinese nel comune di Misterbianco.

Appena gli agenti sono entrati hanno trovato numerosi artifizi pirotecnici in vendita, nonostante il titolare non fosse in possesso di alcuna licenza per la vendita di questa tipologia di merce.

Il Nucleo Artificieri, specializzato nel maneggio degli esplosivi, in una prima fase ha messo in sicurezza i fuochi d’artificio e, successivamente, li ha trasportati in un sito sicuro.

La vendita degli artifizi pirotecnici richiede una specifica licenza di polizia, previa verifica dei requisiti soggettivi ed anche dei luoghi dove poter custodire il materiale esplosivo. Per questo gli agenti hanno denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente.

Tutti gli artifizi pirotecnici sono stati sequestrati per l’immediata distruzione, così come disposto dalla Procura della Repubblica, tempestivamente informata del sequestro.

Dall’ispezione dei luoghi in cui i fuochi d’artificio erano custoditi, nonché delle scatole che li contenevano, è emersa la mancanza di cura nella conservazione, in quanto gli stessi erano tenuti in posti non idonei e umidi, tali da poterne modificare anche i tempi di accensione.

L’attività di controllo dei siti in cui potrebbero essere abusivamente tenuti materiali esplodenti continuerà anche nei prossimi giorni, al fine di prevenire incidenti, a garanzia dell’incolumità delle persone, soprattutto in questo periodo dell’anno.

È bene ricordare che l’acquisto di fuochi d’artificio è possibile solo per i maggiorenni e presso attività in possesso di licenza rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza.