95047

MISTERBIANCO: FURTI AL BRICOMAN, ARRESTATI DUE CONIUGI E UN DISOCCUPATO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 56enne e la consorte di anni 54, entrambi di Lentini, nonché un 44enne di Alì Terme, poiché tutti ritenuti responsabili d...

A cura di Redazione Redazione
29 ottobre 2018 17:15
MISTERBIANCO: FURTI AL BRICOMAN, ARRESTATI DUE CONIUGI E UN DISOCCUPATO -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 56enne e la consorte di anni 54, entrambi di Lentini, nonché un 44enne di Alì Terme, poiché tutti ritenuti responsabili di furto aggravato.

Domenica movimentata al centro commerciale di contrada Cubba a Misterbianco dove, per ben due volte, le pattuglie dell’Arma, su segnalazione del personale addetto alla sicurezza, sono intervenute per bloccare e perquisire i taccheggiatori trovati in possesso di borse colme di merce rubata.

La refurtiva, del valore di oltre 500 euro, è stata restituita al responsabile del centro commerciale .

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047