MISTERBIANCO: FURTI AL BRICOMAN, ARRESTATI DUE CONIUGI E UN DISOCCUPATO
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 56enne e la consorte di anni 54, entrambi di Lentini, nonché un 44enne di Alì Terme, poiché tutti ritenuti responsabili di furto aggravato.
Domenica movimentata al centro commerciale di contrada Cubba a Misterbianco dove, per ben due volte, le pattuglie dell’Arma, su segnalazione del personale addetto alla sicurezza, sono intervenute per bloccare e perquisire i taccheggiatori trovati in possesso di borse colme di merce rubata.
La refurtiva, del valore di oltre 500 euro, è stata restituita al responsabile del centro commerciale .