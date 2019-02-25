MISTERBIANCO: FURTO D’AUTO, ARRESTATI DUE BELPASSESI
I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato nella flagranza Gabriele Recupero di anni 23 e Ivan SCUDERI di anni 22, entrambi di Belpasso, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato.
La pattuglia dell’Arma, impegnata nel controllo del territorio, li ha sorpresi domenica notte a bordo di una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata in quella via Antonio de Curtis, mentre tentavano di forzare il blocco accensione per avviarne il motore e fuggire via.
L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.