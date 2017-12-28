MISTERBIANCO: Gdf sequestra 200mila giocattoli falsi

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dei servizi a contrasto della contraffazione marchi, hanno sequestrato nell’hinterland catanese oltre 200.000 prodotti contraffatti e hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un imprenditore cinese.

L’operazione svolta dai Finanzieri del Gruppo di Catania, eseguita nel corso delle festività natalizie, ha consentito di scoprire nel comune di Misterbianco (CT) un distributore all’ingrosso di giocattoli contraffatti per l’utilizzo di loghi, nomi e disegni di noti brand.

In particolare, gli articoli sequestrati, pronti per essere distribuiti e venduti a Catania e in provincia, erano riconducibili a personaggi di cartoni animati e film attualmente in voga tra i più piccoli, quali Peppa Pig, Pokemon, Spiderman, Star Wars, Topolino, Tartarughe Ninja, Toy Story, Cars, Paw Patrol.

I prodotti destinati ai “giovani acquirenti” erano peraltro privi o carenti dei contenuti informativi minimi previsti dal codice del consumo per la loro regolare commercializzazione nel territorio dell’Unione Europea.

L’ispezione dell’attività commerciale ha riguardato non solo i locali del negozio in cui la merce era in esposizione, ma anche quelli dell’attiguo deposito in cui era immagazzinata, all’interno di un soppalco, la gran parte della merce illegale.

Al termine delle attività il titolare di nazionalità cinese è stato deferito alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.