MISTERBIANCO: I CONTATORI PRENDONO FUOCO, PAURA NELLA PALAZZINA

Tanta paura nella tarda serata di oggi, domenica, all'interno di un condominio in via 25 Aprile a Misterbianco.

Alcuni contatori dell'Enel presenti nello stabile, per cause in corso di accertamento, si sono incendiati.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Catania Nord che hanno messo in sicurezza il fabbricato.

L’incendio, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per le persone che vivono all'interno, anche se si è creato un certo allarme, dovendo evacuare lo stabile, per un paio di minuti.