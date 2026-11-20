Misterbianco, in due su un monopattino lungo la SS121 in direzione Paternò*

Misterbianco, in due su un monopattino lungo la SS121 in direzione Paternò*

Una scena insolita e soprattutto pericolosa lungo la strada statale 121, nel territorio di Misterbianco, in direzione Paternò.



Due persone sono state avvistate a bordo dello stesso monopattino elettrico lungo una delle arterie più trafficate del Catanese, percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti.



L'episodio, documentato da alcune immagini, mette in evidenza una situazione di potenziale pericolo, considerando la presenza di auto e mezzi pesanti che transitano sulla statale a velocità sostenute.



Oltre al divieto di trasportare passeggeri sui monopattini elettrici, questi mezzi non possono circolare sulle strade extraurbane come la SS121.



Un comportamento rischioso che avrebbe potuto mettere in pericolo non soltanto le due persone a bordo del monopattino, ma anche gli altri utenti della strada.

