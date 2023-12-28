MISTERBIANCO INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, SUL POSTO I SOCCORSI
A cura di Redazione
28 dicembre 2023 18:56
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, con squadre inviate dalla Sede Centrale e dal Distaccamento SUD ed il supporto di un’autobotte, di un'autoscala e del Nucleo NBCR, da poco prima delle 18,00 di oggi, stanno intervenendo per un incendio divampato all’interno di un appartamento nel comune di Misterbianco in via Pisa, 46.
Le operazioni di soccorso sono in corso.
