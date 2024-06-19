MISTERBIANCO, INCENDIO NELLA NOTTE DISTRUGGE DEPOSITO DI COMMERCIANTI CINESI

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nelle prime ore del mattino, per lo spegnimento di un vasto incendio in un capannone commerciale a Misterbianco, in via Zenia.Le...

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nelle prime ore del mattino, per lo spegnimento di un vasto incendio in un capannone commerciale a Misterbianco, in via Zenia.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento anche con il supporto del personale del Nucleo Investigativo Antincedi dei Vigili del Fuoco, intervenuto da Palermo.

Le fiamme fortemente alimentate anche dalle temperature elevate hanno impegnato severamente tutti il personale intervenuto.

Sul posto, infatti, sono state inviate squadre sia dalla Sede Centrale del Comando che dai Distaccamenti provinciali, oltre al funzionario in servizio di guardia.

I Vigili del Fuoco stanno ancora provvedendo al minuto spegnimento ed alla messa in sicurezza dei luoghi, su attivazione della sala operativa SORIS, a supporto dei vvf , è intervenuta anche una squadra antincendio di protezione civile le aquile di Misterbianco

Il tetto del capannone, che conteneva varie tipologie merceologiche, è parzialmente crollato e si sta operando in sicurezza dall’esterno e dall’alto con le autoscale.

Sul posto presenti anche militari dell’Arma dei Carabinieri e personale dell’ENEL.

È previsto anche l’intervento di tecnici dell’ARPA Sicilia, per il monitoraggio della qualità dell’aria.