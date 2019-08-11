MISTERBIANCO: INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE
Per fortuna nessun ferito grave, nell'incidente che si è verificato nella tarda mattina di oggi, 11 agosto 2019, nei pressi del centro commerciale in territorio di Misterbianco.
Ad essere coinvolti due autovetture, una Mercedes ed una Nissan, che per cause in via d'accertamento si sono scontrati.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi.