Per fortuna nessun ferito grave, nell'incidente che si è verificato nella tarda mattina di oggi, 11 agosto 2019, nei pressi del centro commerciale in territorio di Misterbianco.Ad essere coinvolti due...

A cura di Redazione Redazione
11 agosto 2019 15:21
MISTERBIANCO: INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE -
Dintorni
Per fortuna nessun ferito grave, nell'incidente che si è verificato nella tarda mattina di oggi, 11 agosto 2019, nei pressi del centro commerciale in territorio di Misterbianco.

Ad essere coinvolti due autovetture, una Mercedes ed una Nissan, che per cause in via d'accertamento si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi.

