MISTERBIANCO, INCIDENTE NELLA SERATA DI IERI: AUTOMOBILISTA IN FUGA DOPO AVER INVESTITO UN MOTOCICLISTA

MISTERBIANCO – Nella serata di ieri, 28 febbraio 2025, intorno alle ore 22:00, si è verificato un grave incidente stradale sulla superstrada SS 121, sopra il ponte dello svincolo di Misterbianco centro, in direzione Catania.

Secondo le informazioni in nostro possesso, un’auto ha investito una moto, un Honda SH 350, con a bordo un giovane di 25 anni, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

Alcuni passanti, testimoni del sinistro, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo ha trasferito all’ospedale San Marco di Catania. Il giovane ha riportato escoriazioni su tutto il corpo, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per risalire all’identità del conducente dell’auto pirata.