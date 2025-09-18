Misterbianco, incidente sulla Ss 121: due mezzi a due ruote coinvolti, traffico in tilt

MISTERBIANCO, 18 settembre 2025 – Paura questa mattina lungo la superstrada 121, nei pressi della cosiddetta “discesa di Misterbianco”, subito dopo lo svincolo Misterbianco–Motta Sant’Anastasia. Per c...

MISTERBIANCO, 18 settembre 2025 – Paura questa mattina lungo la superstrada 121, nei pressi della cosiddetta “discesa di Misterbianco”, subito dopo lo svincolo Misterbianco–Motta Sant’Anastasia. Per cause ancora in fase di accertamento, due mezzi a due ruote sono scivolati sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: un’ambulanza del 118 ha prestato le prime cure ai conducenti, la cui prognosi non è stata al momento resa nota. Le autorità competenti stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate in direzione Catania, con rallentamenti che iniziano già nei pressi dello svincolo per Piano Tavola.