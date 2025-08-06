MISTERBIANCO, INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE AUTO
MISTERBIANCO – Ancora un incidente lungo la superstrada 121, arteria stradale che collega diversi centri dell’hinterland catanese e che, purtroppo, si conferma spesso teatro di episodi simili.
Nel pomeriggio di oggi, 6 agosto 2025, il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra lo svincolo di Misterbianco centro e quello di immissione nella tangenziale di Catania, in direzione del capoluogo etneo.
Secondo le prime informazioni, l’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture.
La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti e non è vi è stato necessario l’intervento di mezzi di soccorso sanitario.
Sul posto è intervenuta la polizia Stradale per effettuare i rilievi e gestire la circolazione. Al momento, non si registrano particolari ripercussioni sul traffico, che scorre con regolarità.
Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili nuovi dettagli sull’accaduto.