MISTERBIANCO: L ALTRA FACCIA DEL CORONA VIRUS, PROVIAMO AD AIUTARE I PIÙ DEBOLI LA VOCE DEI CITTADINI
Giusi Percipalle, Presidente del Comitato cittadino La Voce di Misterbianco scrive al responsabile del comune di Misterbianco settore uffici sociali, per chiede un aiuto per quei soggetti privi di reddito:
Ecco la lettera inviata:
All'attenzione del responsabile settore servizi sociali del Comune di Misterbianco
La sottoscritta Giusi Percipalle, Presidente del Comitato cittadino La Voce di Misterbianco, chiede cortesemente alla S. V. di attenzionare quei cittadini privi di reddito e di qualsiasi altra forma di sostentamento, che in questo periodo, più che mai, si trovano con gravi difficoltà economiche, tali da non potersi assicurare neanche un pasto al giorno.
L'aiuto che chiedo si potrebbe concretizzare anche in buoni spesa.
Convogliamo determinati introiti dei vari capitolati di spesa del comune per aiutare i cittadini in difficoltà, ad affrontare questa emergenza al meglio. Blocchiamo determinati lavori in settori non urgenti per aiutare le persone che non riescono a mangiare. Mi rendo disponibile per qualsiasi servizio utile a questa comunità. Cordiali saluti.
Giusi Percipalle