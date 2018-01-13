MISTERBIANCO: Lancia la droga sul terrazzino di uno sconosciuto. Preso spacciatore
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 37enne Vincenzo GUIDOTTO del posto, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
È accaduto la scorsa notte in Via Salso nella frazione di Lineri a
Il pusher, riconoscendo l’auto dei Carabinieri, ha tentato invano di disfarsi della droga lanciandola all’interno di un terrazzino soprelevato rispetto al livello della strada.
La mossa non è sfuggita agli operanti che, oltre a bloccare ed ammanettare immediatamente il reo, hanno recuperato uno strofinaccio da cucina contenente 60 grammi di marijuana suddivisa in dosi.
La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.