I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 37enne Vincenzo GUIDOTTO del posto, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

È accaduto la scorsa notte in Via Salso nella frazione di Lineri a

MISTERBIANCO: Lancia la droga sul terrazzino di uno sconosciuto. Preso spacciatore

Misterbianco luogo in cui i militari di pattuglia hanno osservato da lontano l’uomo cedere delle dosi di stupefacente ad alcuni assuntori.Il pusher, riconoscendo l’auto dei Carabinieri, ha tentato invano di disfarsi della droga lanciandola all’interno di un terrazzino soprelevato rispetto al livello della strada.

La mossa non è sfuggita agli operanti che, oltre a bloccare ed ammanettare immediatamente il reo, hanno recuperato uno strofinaccio da cucina contenente 60 grammi di marijuana suddivisa in dosi.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.