MISTERBIANCO: LITE PER PARCHEGGIO CONDOMINIALE, 9 PERSONE ARRESTATE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza 9 persone, tra cui 4 donne, appartenenti a due nuclei familiari per rissa aggravata e lesioni personali.

La notte scorsa, i militari, a seguito di una telefonata al 112, sono interventi in un condominio in via Dei Garofani per sedare una rissa. I Carabinieri giunti sul posto hanno bloccato i predetti in evidente stato di agitazione accertando che la causa della lite era stata l’occupazione di un’area del parcheggio condominiale. Successivamente i due capi famiglia, rispettivamente di 58 e 63 anni, sono stati trasportati e medicati all’ospedale Vittorio Emanuele dove i sanitari hanno riscontrato vari traumi contusivi alle spalle e braccia guaribili in 10 giorni.