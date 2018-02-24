MISTERBIANCO: In manette tre presunti spacciatori

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza Federico Nicotra, 31enne, Giovanni Citraro, 26enne, e Angelo Sapiente, 22enne, tutti del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La notte scorsa, i militari, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro cittadino, hanno notato i tre in Piazza XXV Novembre, alternandosi con funzione pusher e vedette, cedere delle bustine ad occasionali avventori ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro.

Prontamente intervenuti i Carabinieri hanno bloccato e perquisito i predetti trovandoli in possesso di 10 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e la somma in contante di 150 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati nel carcere di Piazza Lanza.