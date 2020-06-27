MISTERBIANCO, MARIJUANA NASCOSTA NEGLI SLIP GRIFFATI E LA CAMERA DA LETTO: UN ARRESTO IN VIA ZENIA

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 22enne Samuele SANTANGELO del luogo, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stup...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 22enne Samuele SANTANGELO del luogo, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo in strada del giovane il quale, mostrando un eccessivo nervosismo, ha spinto gli operanti a perquisirlo sul posto e trovargli due dosi di marijuana nascoste dentro gli slip.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare altri 15 grammi di marijuana suddivisa in dosi, celate all’interno di una cesta in camera da letto, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio.