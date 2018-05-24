MISTERBIANCO: Motociclista finisce in fondo ad un dirupo, salvato dai VVF di Paternò e SAF

Incidente per un motociclista poco dopo le ore 15, in contrada Siele nel territorio di Misterbianco, sulla Strada Provinciale 12/II,.

Il ragazzo in compagnia di altri motociclisti, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo, finendo nel dirupo.

Subito è scattato l'allarme, sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno chiesto l'ausilio di una squadra del Saf (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale di Catania.

Sul posto pure un ambulanza del 118, che dopo aver recuperato il giovane malcapitato , è stato trasferito al pronto Soccorso del Vittorio Emanuele.

Il giovane non è in pericolo di vita, ha riportato varie ferite in seguito alla caduta

IN AGGIORNAMENTO