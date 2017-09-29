MISTERBIANCO: NASCONDE IN GARAGE UNA PISTOLA E METADONE, ARRESTATO 47ENNE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 47enne, del luogo, per detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militar...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 47enne, del luogo, per detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a conclusione di una veloce attività info investigativa, hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione dell’uomo rinvenendo e sequestrando, abilmente occultati in un intercapedine nel garage, una pistola revolver cal. 22, con matricola abrasa, 15 proiettili dello stesso calibro e 60 flaconi di metadone, illegalmente detenuti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza.