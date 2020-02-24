MISTERBIANCO: NASCONDEVA LA COCAINA NEL SOTTOTETTO, ARRESTATO
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 35enne Carmelo RUSSO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
È stato fermato per controllo mentre in bici percorreva via Matteotti. I militari, percependo nel soggetto una certa insofferenza, lo hanno perquisito sul posto trovandogli nella tasca del giubbotto alcuni grammi di cocaina nascosti dentro un pacchetto di sigarette.
Estendendo la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri sono riusciti a scovare, sotto un’asse di legno posta nel sottotetto dell’immobile diversi involucri di plastica termosaldati contenenti complessivamente circa 50 grammi di cocaina, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.