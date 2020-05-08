MISTERBIANCO: OVETTO CON SORPRESA STUPEFACENTE NASCOSTO NEGLI SLIP: PUSHER IN MANETTE
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 40enne Concetto GUERRA del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefa...
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 40enne Concetto GUERRA del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze
Grazie alla profonda conoscenza dell’humus criminale operante nel territorio di competenza, i militari hanno fermato l’uomo, mentre questi percorreva a piedi la via Milano, e percependone un eccessivo nervosismo l’hanno sottoposto a perquisizione personale. Difatti, i sospetti si sono tramutati in certezze quando dagli slip indossati dal soggetto è uscito fuori un ovetto di plastica contenente: 10 dosi di eroina e 1 dose di cocaina.
La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.