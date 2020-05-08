95047

MISTERBIANCO: OVETTO CON SORPRESA STUPEFACENTE NASCOSTO NEGLI SLIP: PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 40enne Concetto GUERRA del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

08 maggio 2020 15:15
stupefacenti.

Grazie alla profonda conoscenza dell’humus criminale operante nel territorio di competenza, i militari hanno fermato l’uomo, mentre questi percorreva a piedi la via Milano, e percependone un eccessivo nervosismo l’hanno sottoposto a perquisizione personale. Difatti, i sospetti si sono tramutati in certezze quando dagli slip indossati dal soggetto è uscito fuori un ovetto di plastica contenente: 10 dosi di eroina e 1 dose di cocaina.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

